Anche il Corriere della Sera in edicola oggi torna su quanto accaduto a sorpresa sul fronte Marco Palestra. L'Inter si è ritrovata beffata, nonostante avesse fatto il possibile. Il giocatore passa al Chelsea per oltre 55 milioni, più percentuale sulla futura rivendita, pronto a mettersi in tasca più di 5 milioni. Qui la ricostruzione del quotidiano:

"Numeri che sono di molto superiori alla già faraonica proposta che i campioni d’Italia erano pronti a offrire: quinquennale da 2,5-3 milioni (a salire) a Palestra, offerta da 45 milioni più 5 di bonus all’Atalanta. Cifre folli per un ragazzo che ha giocato una sola stagione in Serie A e per giunta in un club non di prima fascia.