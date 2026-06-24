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CorSera – Palestra, voltafaccia clamoroso: Lucci ha detto a Marotta e Ausilio…
Anche il Corriere della Sera in edicola oggi torna su quanto accaduto a sorpresa sul fronte Marco Palestra. L'Inter si è ritrovata beffata, nonostante avesse fatto il possibile. Il giocatore passa al Chelsea per oltre 55 milioni, più percentuale sulla futura rivendita, pronto a mettersi in tasca più di 5 milioni. Qui la ricostruzione del quotidiano:
"Numeri che sono di molto superiori alla già faraonica proposta che i campioni d’Italia erano pronti a offrire: quinquennale da 2,5-3 milioni (a salire) a Palestra, offerta da 45 milioni più 5 di bonus all’Atalanta. Cifre folli per un ragazzo che ha giocato una sola stagione in Serie A e per giunta in un club non di prima fascia.
L’Inter non ha gradito, dopo il lungo incontro di ieri con Alessandro Lucci, il voltafaccia clamoroso: Palestra si era promesso all’Inter da un mese, ritenendo spericolato il triplo salto mortale da una squadra che lotta per non retrocedere alla Premier… Dal canto suo l’entourage di Palestra sottolinea l’importanza del contatto avvenuto ieri. Xabi Alonso, tecnico dei blues, ha chiamato Marco spiegandogli che sarebbe diventato il perno del progetto tecnico".
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