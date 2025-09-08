Nella nuova Inter targata Cristian Chivu potrebbe esserci spazio anche per Josep Martinez . Il portiere spagnolo, arrivato la scorsa estate dal Genoa, si è finora dovuto accontentare del ruolo di vice Sommer, e in questa stagione spera di avere maggiori chance per mettersi in mostra, anche in ottica futura. Così scrive il Corriere dello Sport: "Se la meritocrazia sarà davvero al centro del nuovo corso dell'Inter, anche Josep Martinez potrà avere le sue chance in questa stagione. [...] Lo spagnolo ha dovuto per questo accontentarsi delle briciole. Dieci presenze in totale: cinque in Serie A, quattro in Coppa Italia e appena una in Europa".

"Martinez ha accettato di buon grado la scorsa estate di trasferirsi all'Inter senza essere titolare, a fronte di un esborso di 13 milioni, intenzionato ovviamente a raccogliere l'eredità di Sommer nel tempo. È giunto il momento di approfondire il discorso? Chivu ha lasciato intendere che tutti potranno ritagliarsi il loro spazio sotto la sua gestione, con lavoro e giusto atteggiamento. La scelta sul futuro passerà anche dalle risposte che Pepo sarà in grado di dare. Finora, nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa, non ha sfigurato. Con il nuovo allenatore non ha ancora giocato. Non ha reclamato spazio, né creato problemi: il suo atteggiamento nello spogliatoio è impeccabile, ma di certo spera di essere preso in considerazione. Le occasioni per ipotizzare un suo impiego non mancheranno. Magari con maggiore frequenza anche nelle settimane in cui si scenderà in campo a distanza ravvicinata nelle varie competizioni".