Inter, Martinez vuole prenotare il futuro: ecco come spera di convincere Chivu

Il portiere spagnolo, arrivato la scorsa estate dal Genoa, si è finora dovuto accontentare del ruolo di vice Sommer
Fabio Alampi Redattore 

Nella nuova Inter targata Cristian Chivu potrebbe esserci spazio anche per Josep Martinez. Il portiere spagnolo, arrivato la scorsa estate dal Genoa, si è finora dovuto accontentare del ruolo di vice Sommer, e in questa stagione spera di avere maggiori chance per mettersi in mostra, anche in ottica futura. Così scrive il Corriere dello Sport: "Se la meritocrazia sarà davvero al centro del nuovo corso dell'Inter, anche Josep Martinez potrà avere le sue chance in questa stagione. [...] Lo spagnolo ha dovuto per questo accontentarsi delle briciole. Dieci presenze in totale: cinque in Serie A, quattro in Coppa Italia e appena una in Europa".

"Martinez ha accettato di buon grado la scorsa estate di trasferirsi all'Inter senza essere titolare, a fronte di un esborso di 13 milioni, intenzionato ovviamente a raccogliere l'eredità di Sommer nel tempo. È giunto il momento di approfondire il discorso? Chivu ha lasciato intendere che tutti potranno ritagliarsi il loro spazio sotto la sua gestione, con lavoro e giusto atteggiamento. La scelta sul futuro passerà anche dalle risposte che Pepo sarà in grado di dare. Finora, nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa, non ha sfigurato. Con il nuovo allenatore non ha ancora giocato. Non ha reclamato spazio, né creato problemi: il suo atteggiamento nello spogliatoio è impeccabile, ma di certo spera di essere preso in considerazione. Le occasioni per ipotizzare un suo impiego non mancheranno. Magari con maggiore frequenza anche nelle settimane in cui si scenderà in campo a distanza ravvicinata nelle varie competizioni".

"Se riuscirà ad affermarsi, eviterà alla dirigenza di cercare in estate un nuovo portiere. Altrimenti, nella lista della spesa, i rinforzi in quel ruolo da cercare sul mercato potrebbero essere addirittura due: difficile ipotizzare che Martinez possa accettare di restare ad Appiano Gentile un'altra stagione per rivestire ancora il ruolo di vice".

