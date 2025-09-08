"Uno scenario nuovo che richiede qualche accorgimento tattico e di formazione. Niente rivelazioni, ma indizi sparsi qui e là. La frase del ct, «certo che Kean e Retegui possono ancora giocare assieme», sembra il lasciapassare per la conferma del “doppio 9”. Ma declinato diversamente. Con l’uscita di Zaccagni, non soltanto per il fatto che ieri non si sia allenato, si dovrebbe virare dal 4-2-4 a un più equilibrato 4-3-3", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Locatelli entrerà a centrocampo, al posto del laziale, tra Barella e Tonali. E Kean dovrebbe allargarsi un po’ per disegnare un attacco con Politano a destra e Retegui in mezzo, senza perdere le distanze con il collega di reparto. Seconda probabile novità di formazione: Cambiaso, che ha chiuso benissimo contro l’Estonia, al posto di Dimarco per garantire più copertura e manovra e consentire a Kean di accentrarsi e incrociare verso la porta", spiega La Gazzetta.