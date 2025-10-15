Vittoria per gli Azzurri di Gattuso che garantisce i play-off: questi i giudizi del quotidiano sui tre interisti in campo

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 19:16)

Il quotidiano Libero ha giudicato la vittoria dell'Italia contro Israele nelle sue pagelle e ha quindi anche la prestazione dei tre interisti scesi in campo ieri. Barella e Dimarco hanno giocato da titolari.

Sei al centrocampista nerazzurro: "La corsa non manca mai. All’inizio della ripresa cerca il gol con una bella conclusione al volo" e invece sette per l'esterno che ha servito un "assist perfetto" per il 3-0 di Mancini.

Dal primo minuto del secondo tempo è entrato in campo anche Esposito al posto di Raspadori che era stato scelto dal primo minuto per sostituire l'infortunato Kean: sei anche per l'attaccante nerazzurro che viene giudicato dal giornale "sempre bravo nel lavoro lontano dall'area".

(Fonte: Libero)