Zazzaroni: “Tutti paragonano Esposito a qualcuno. A me ricorda…”

«Pio è molto più forte di Camarda: ha le stimmate del giocatore. Riusciremo a rovinarlo, sono sicuro, perché già anche noi nei titolo abbiamo sparato». Lo ha detto ieri il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Questa mattina, nel suo editoriale sulla prima pagina del quotidiano che dirige, il giornalista ha parlato della vittoria dell'Italia contro Israele. "Non tutto è perduto, meglio: non tutto è spareggiato. Se a novembre l’Estonia fa pari in Norvegia (...), noi battiamo i moldavi a casa loro e pochi giorni dopo, a San Siro, stendiamo Haaland e i suoi fratelli, se se se... evitiamo i playoff per la prima volta negli ultimi otto anni e filiamo dritti e leggeri alla fase finale dei Mondiali.