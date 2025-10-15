L'Italia vince 3-0 contro Israele, ecco le pagelle de La Gazzetta dello Sport dei tre nerazzurri impiegati da Gattuso nella gara di ieri
Barella 6,5 - Primo tempo più oscuro, accentrandosi (poco) quando sale Cambiaso. Quando sfiora il 2-0 al volo inizia un’altra gara, nella ripresa è ovunque.
Dimarco 6,5 - Lo sbocco più facile per traghettare palloni in area, ma a volte dovrebbero cercarlo di più. Continua a spingere, l’assist per Mancini è disegnato.
Pio Esposito 6 - Pressa, corre, e finché non ha occasioni fa scelte anche sagge, quasi sempre per la squadra. Peccato la grande chance per il 3-0, angolata poco.
