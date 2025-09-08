Nelle prime due partite di campionato il tecnico ha schierato due terzetti diversi, anche perché alla prima Calhanoglu era squalificato

Nelle prime due partite di campionato il tecnico dell'Inter Chivu ha schierato due terzetti diversi in mezzo al campo, anche perché alla prima Calhanoglu era squalificato. La prova del nove sarà sabato contro la Juve.

"Cristian Chivu ha detto che non riconosce ancora l’Inter come sua. Una squadra in transizione dall’allenatore che c’era, Simone Inzaghi, per quattro stagioni, al nuovo tecnico. Sistemi simili, praticamente identici, almeno per ora, il 3-5-2, ma principi e declinazioni diverse. Chivu chiede più aggressività e meno palleggio. Nella prima giornata, lo sfavillante 5-0 contro il Torino, centrocampo formato da Sucic, Barella e Mkhiatryan, perché Calhanoglu era squalificato. Alla seconda, sconfitta contro l’Udinese, il terzetto era composto da Barella, Calhanoglu e Sucic", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Quest’ultimo è parso il cugino sfortunato del giocatore ammirato una settimana prima: forse perché ha giocato da mezzala sinistra, settore in cui pare meno dominante? Calhanoglu ha toccato appena 39 palloni ed è sembrato una regista senza regia. Se Chivu vuole sfoltire gli arzigogoli, il turco potrebbe essere indiziato di taglio dai titolari. Opinione nostra: in prospettiva, la mediana più funzionale per i parametri di Chivu potrebbe essere questa, Sucic-Barella-Diouf, per una miscela di tecnica, immediatezza, forza. Sabato a Torino contro la Juve il più probante dei collaudi. L’Inter è già a meno tre dalla Juve e dal Napoli, scivolare a meno sei non può, pena il ridimensionamento", aggiunge Gazzetta.