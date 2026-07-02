Il Corriere della Sera rivela le ultime su chi guiderà Club Italia e la Nazionale: si decide tutto in pochi giorni

Alessandro De Felice Redattore 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 02:02)

Dopo le elezioni e la nomina del presidente Giovanni Malagò, la FIGC è chiamata a scegliere il nuovo commissario tecnico. È attesa la decisione da parte nel nuovo numero uno di chi guiderà Club Italia, primo passo verso la nomina del nuovo CT.

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“Nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto tra Malagò e Paolo Maldini, da sempre considerato il profilo ideale: rispetto alla chiusura abbastanza netta dei giorni scorsi, dal colloquio con l’ex dirigente del Milan sarebbero emersi segnali di apertura. Timidi, per la verità. Non sufficienti per regalare certezze, ma neppure tali da scartare definitivamente l’ipotesi” rivela il Corriere della Sera.

Malagò vorrebbe affidare a Maldini la carica di presidente del Club Italia. E non mancano le alternative: “Nella giornata di ieri era circolato il nome di Giorgio Chiellini, attuale Director of Football Strategy della Juventus, ma la pista non ha trovato riscontri […] È bene tenere in pista il nome di Demetrio Albertini, che ha già vissuto il mondo federale, mentre per la carica di d.s. al servizio della Nazionale resiste la candidatura di Frederic Massara, ora libero dopo aver chiuso l’avventura alla Roma”.

Maldini consentirebbe alla Figc di coprire con una sola figura — e dunque, anche con un solo contratto — sia il ruolo politico sia quello tecnico.

Per quanto riguarda il commissario tecnico, la prossima settimana sarà decisiva:

“Roberto Mancini è ancora convinto di essere in pole per la panchina azzurra, tanto da aver avvertito della possibilità anche qualche eventuale componente del suo futuro staff: si è parlato di un ingaggio tra i 2 e i 2,5 milioni, evidentemente non a caso. Ma l’idea di riannodare i fili con Antonio Conte stuzzica un po’ tutti, dentro la Figc. E non solo, visto quanto la Lega di serie A stia spingendo in questa direzione, grande sponsor dal primo minuto dell’ex allenatore del Napoli (e verrebbe da chiedersi il perché). Qui, s’è capito, la scelta sarà anche politica e non solamente tecnica”.

Ma non è da escludere un terzo nome:

“A meno che Malagò non decida di smarcarsi dal bivio dirigendosi su un terzo nome: improbabile sì, impossibile no”.