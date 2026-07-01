La ricostruzione del quotidiano sulla serie di situazioni che hanno coinvolto il difensore nerazzurro quest'anno

Daniele Vitiello Redattore/inviato 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 17:02)

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La festa per il doblete conquistato sembrava aver messo fine ai tormenti di Bastoni. Il suo 2026 è stato molto particolare, come racconta anche la Gazzetta dello Sport questa mattina: "Superata la simulazione della discordia in un Inter-Juventus che ha lasciato strascichi imponenti, lasciati alle spalle i fischi che sono seguiti a quel gesto e che hanno accompagnato il difensore in ogni stadio italiano in cui ha giocato da metà febbraio in poi, e anche la follia azzurra nella tremenda notte di Zenica. E invece ora riecco emergere i vecchi fantasmi del suo annus horribilis con l’avviso di garanzia ricevuto ieri dal difensore: indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano".

Tutto è cominciato con il famoso episodio di Inter-Juventus. Fu quello il primo di una serie di tormenti: "L’Inter in casa lo ha vinto 3-2. Ma è proprio da quel cioccolatino di San Valentino che è iniziato a uscire il veleno. Il caso Kalulu è deflagrato in tempo zero. L’esultanza di Bastoni per l’espulsione dell’avversario — che non c’era — è diventata subito come una macchia di petrolio nell’oceano". Da lì, i fischi in ogni stadio, poi l'espulsione in Bosnia con l'Italia.

Adesso l'attenzione è su una vicenda extra campo: "Un nuovo caso ora lo vede coinvolto, stavolta fuori dal campo. Bastoni è il primo calciatore indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla cosiddetta “agenzia delle escort”, la “Ma.De”, società di Cinisello Balsamo che, secondo le accuse, organizzava serate e party “tutto incluso” ed era già al centro di un’indagine per sfruttamento della prostituzione. Nei prossimi giorni Bastoni dovrebbe comparire davanti ai magistrati. Ed è questa un’altra pagina del suo 2026 che vorrebbe cancellare".