Repubblica sull’Italia: “Riserve bocciate, con la Norvegia titolari 5 interisti. Esposito…”

L'Italia, per qualificarsi al Mondiale, deve battere con 9 gol di scarto la Norvegia, di fatto utopia
Matteo Pifferi Redattore 

"Rimandate o bocciate in Moldova le riserve schierate proprio per essere valutate da Gattuso, l'Italia si riaggrappa ai titolari. Ed è un atto di fede necessario, perché si tratta dell'unico esame possibile sul campo, prima degli spareggi di marzo per andare al Mondiale. Domani sera a San Siro, contro la Norvegia, il ct fa le prove di play-off". Apre così l'articolo di Repubblica sulle probabili scelte di Gattuso per Italia-Norvegia.

In porta tornerà Donnarumma, in difesa ci sarà il trio Di Lorenzo-Bastoni-Calafiori se quest'ultimo recupererà dal problema fisico, altrimenti toccherà a Mancini. Sulle fasce spazio a Dimarco e Politano, in mezzo Barella insieme a Locatelli e Frattesi con l'interista ex Sassuolo che prenderà il posto di Tonali. Davanti ci sarà spazio per Retegui e Pio Esposito.

L'Italia, per qualificarsi al Mondiale, deve battere con 9 gol di scarto la Norvegia, di fatto utopia. Per questo sarà importante fare anche le prove generali di quello che sarà poi lo spareggio a marzo, due sfide - semifinale ed eventualmente finale - da non sbagliare. "A Chisinau, al di là dello scarso affiatamento di 11 giocatori assemblati per la prima volta, è stato evidente l'impatto di chi, entrato dalla panchina, si è dimostrato determinante per il 2-0 finale. Dimarco, Politano, Pio Esposit

