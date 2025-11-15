Repubblica sull’Italia: “Riserve bocciate, con la Norvegia titolari 5 interisti. Esposito…”

"Rimandate o bocciate in Moldova le riserve schierate proprio per essere valutate da Gattuso, l'Italia si riaggrappa ai titolari. Ed è un atto di fede necessario, perché si tratta dell'unico esame possibile sul campo, prima degli spareggi di marzo per andare al Mondiale. Domani sera a San Siro, contro la Norvegia, il ct fa le prove di play-off". Apre così l'articolo di Repubblica sulle probabili scelte di Gattuso per Italia-Norvegia.

In porta tornerà Donnarumma, in difesa ci sarà il trio Di Lorenzo-Bastoni-Calafiori se quest'ultimo recupererà dal problema fisico, altrimenti toccherà a Mancini. Sulle fasce spazio a Dimarco e Politano, in mezzo Barella insieme a Locatelli e Frattesi con l'interista ex Sassuolo che prenderà il posto di Tonali. Davanti ci sarà spazio per Retegui e Pio Esposito.