Nel derby Hakan Calhanoglu sarà di nuovo in regia nell'Inter di Chivu. Di fronte, per la prima volta in Italia, si troverà un maestro come Modric.
news
Calhanoglu ha cambiato la sua storia. Derby? Pensa solo all’Inter, che sfida con Modric
"Hakan Calhanoglu e il Milan, capitolo diciassette in attesa di svolgimento. E pensare che la rivalità più piccante di questo derby poteva interrompersi d’estate, quando l’ex milanista diventato “idolo neroblù”, come canta la Nord di San Siro, sembrava essersi deciso a tornare in patria. Alla fine, il Bosforo è rimasto dov’è e Hakan osserva solo i Navigli: non solo è rimasto in nerazzurro, ma ha completamente cambiato la propria storia e quella della squadra. A vedere il Calha regista di nuovo “totale” e pure curioso capocannoniere della A, nessuno penserebbe che è lo stesso centrocampista che in estate batteva i piedi", spiega La Gazzetta dello Sport.
"In realtà, il capitano della Turchia non ha più da tempo il dente avvelenato contro i rivali cittadini, anche se questa partita non sarà mai uguale alle altre. Piuttosto, è tornato a essere il dottore che tiene il polso alla nuova Inter: al di là dei gol, che adesso grandinano copiosi, già cinque in questo campionato dove è re più degli attaccanti, è il suo piede che dà il ritmo alla squadra. È il passaggio di Hakan lo strumento che permette di andare verticalmente verso le punte di Chivu. Stavolta, rispetto agli ultimi derby, c’è una differenza: il suo alter ego si chiama Modric, non esiste sfida in regia più affascinante", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA