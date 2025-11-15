"Hakan Calhanoglu e il Milan, capitolo diciassette in attesa di svolgimento. E pensare che la rivalità più piccante di questo derby poteva interrompersi d’estate, quando l’ex milanista diventato “idolo neroblù”, come canta la Nord di San Siro, sembrava essersi deciso a tornare in patria. Alla fine, il Bosforo è rimasto dov’è e Hakan osserva solo i Navigli: non solo è rimasto in nerazzurro, ma ha completamente cambiato la propria storia e quella della squadra. A vedere il Calha regista di nuovo “totale” e pure curioso capocannoniere della A, nessuno penserebbe che è lo stesso centrocampista che in estate batteva i piedi", spiega La Gazzetta dello Sport.