Italia, verso i playoff: ma a marzo arriveranno giocatori spremuti dai club

"Tanti giocatori della Nazionale avranno prima del ritiro pre-spareggi sul groppone almeno una trentina di gare. E appare dunque un’impresa impossibile provare a organizzare semplicemente uno stage intermedio tra le ultime gare del girone e i play-off di marzo, pur con la buona volontà dei club".

"Il calendario in quei quattro mesi sarà intasato dai campionati e dalle Coppe con il maxi formato: la serie A e la Premier League inglese, tornei che regalano la maggioranza dei calciatori all’Italia, non si fermeranno mai nemmeno tra Natale e Capodanno, e persino quello arabo - dove gioca Retegui - si fermerà solo tra fine novembre e metà dicembre. E in Italia, le date infrasettimanali libere da Coppe europee saranno riempite da quella nostrana".