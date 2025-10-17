FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Italia, verso i playoff: ma a marzo arriveranno giocatori spremuti dai club

news

Italia, verso i playoff: ma a marzo arriveranno giocatori spremuti dai club

Italia, verso i playoff: ma a marzo arriveranno giocatori spremuti dai club - immagine 1
Sarà una lunga marcia di avvicinamento. L'Italia a marzo dovrà giocare i playoff per accedere ai Mondiali che mancano dal 2014
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sarà una lunga marcia di avvicinamento. L'Italia a marzo dovrà giocare i playoff per accedere ai Mondiali che mancano dal 2014, ma Gattuso dovrà fare i conti con i tanti impegni dei calciatori nei prossimi cinque mesi con i rispettivi club. Scrive Il Giornale:

Italia, verso i playoff: ma a marzo arriveranno giocatori spremuti dai club- immagine 2

"Tanti giocatori della Nazionale avranno prima del ritiro pre-spareggi sul groppone almeno una trentina di gare. E appare dunque un’impresa impossibile provare a organizzare semplicemente uno stage intermedio tra le ultime gare del girone e i play-off di marzo, pur con la buona volontà dei club".

Italia, verso i playoff: ma a marzo arriveranno giocatori spremuti dai club- immagine 3
Getty Images

"Il calendario in quei quattro mesi sarà intasato dai campionati e dalle Coppe con il maxi formato: la serie A e la Premier League inglese, tornei che regalano la maggioranza dei calciatori all’Italia, non si fermeranno mai nemmeno tra Natale e Capodanno, e persino quello arabo - dove gioca Retegui - si fermerà solo tra fine novembre e metà dicembre. E in Italia, le date infrasettimanali libere da Coppe europee saranno riempite da quella nostrana".

(Fonte: Il Giornale)

Leggi anche
TS – Inter, debito netto cala ancora. E l’investimento da 100 mln annunciato da...
Da Roma: “Se c’è partita che Gasperini vuol vincere, è con l’Inter! E...

© RIPRODUZIONE RISERVATA