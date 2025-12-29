Missione compiuta per l'Inter, che batte l'Atalanta e risponde ai successi di Milan e Napoli, chiudendo il 2025 in testa alla classifica. Questa l'analisi di Libero: "Cambiano gli allenatori, non il risultato: l'Inter batte l'Atalanta. L'1-0 strappato alla New Balance Arena vale la nona vittoria consecutiva per i nerazzurri di Milano sui dirimpettai di Bergamo, una striscia impressionante considerando la forza ormai conclamata della Dea che anche questa volta gioca la sua partita, ma non dà mai l'impressione di essere superiore.

L'Inter, come è accaduto spesso quest'anno, domina il primo tempo senza riuscire a indirizzarlo: Thuram segna ma Lautaro, autore dell'assist, è in fuorigioco, quindi il gol è annullato. Il rischio per Chivu è pagare lo sforzo nella ripresa o illudersi della superiorità profusa in campo, per cui è ipotizzabile la predica negli spogliatoi".