FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Stavolta l’Inter non si illude della propria superiorità. E ora si riparte dalla bestia nera

news

Stavolta l’Inter non si illude della propria superiorità. E ora si riparte dalla bestia nera

Stavolta l’Inter non si illude della propria superiorità. E ora si riparte dalla bestia nera - immagine 1
I nerazzurri di Chivu vincono sul campo dell'Atalanta e chiudono il 2025 in testa alla classifica del campionato
Fabio Alampi Redattore 

Missione compiuta per l'Inter, che batte l'Atalanta e risponde ai successi di Milan e Napoli, chiudendo il 2025 in testa alla classifica. Questa l'analisi di Libero: "Cambiano gli allenatori, non il risultato: l'Inter batte l'Atalanta. L'1-0 strappato alla New Balance Arena vale la nona vittoria consecutiva per i nerazzurri di Milano sui dirimpettai di Bergamo, una striscia impressionante considerando la forza ormai conclamata della Dea che anche questa volta gioca la sua partita, ma non dà mai l'impressione di essere superiore.

Stavolta l’Inter non si illude della propria superiorità. E ora si riparte dalla bestia nera- immagine 2
Getty Images

L'Inter, come è accaduto spesso quest'anno, domina il primo tempo senza riuscire a indirizzarlo: Thuram segna ma Lautaro, autore dell'assist, è in fuorigioco, quindi il gol è annullato. Il rischio per Chivu è pagare lo sforzo nella ripresa o illudersi della superiorità profusa in campo, per cui è ipotizzabile la predica negli spogliatoi".

Stavolta l’Inter non si illude della propria superiorità. E ora si riparte dalla bestia nera- immagine 3
Getty Images

"L'1-0 rimane fino alla fine senza troppi patemi per l'Inter, il che sottolinea la difficoltà dell'Atalanta nel creare ma anche la crescente concentrazione nei finali di gara degli uomini di Chivu, che tornano così a vincere dopo il ko contro il Bologna ai rigori in Supercoppa, allungando a 4 la striscia di successi consecutivi in campionato. Riconquistata la vetta, ora c'è il Bologna, la bestia nera, di nuovo".

Leggi anche
L’Inter si arrampica sulla vetta con qualche brivido. Il capo cordata è sempre Lautaro
GdS – Inter, su Chivu c’era qualche ombra. Grande risposta, il tecnico è stato decisivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA