FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Tardelli: “Inter abbandonata da Inzaghi, per Chivu occasione della vita. Ma credo che…”

news

Tardelli: “Inter abbandonata da Inzaghi, per Chivu occasione della vita. Ma credo che…”

Tardelli: “Inter abbandonata da Inzaghi, per Chivu occasione della vita. Ma credo che…” - immagine 1
Parlando del derby d'Italia su La Stampa, Marco Tardelli, doppio ex della sfida, ha fatto questa analisi sul momento dei nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Parlando del derby d'Italia tra Juventus e Inter su La Stampa, Marco Tardelli, doppio ex della sfida, ha fatto questa analisi sul momento dei nerazzurri:

Tardelli: “Inter abbandonata da Inzaghi, per Chivu occasione della vita. Ma credo che…”- immagine 2
Screen SM

"I milanesi, inaspettatamente, sono stati abbandonati dal loro allenatore Simone Inzaghi, che ha lasciato i nerazzurri in grande difficoltà. Beppe Marotta è riuscito senza paura a sostituirlo con il giovane Chivu che ha la grande occasione della vita".

Tardelli: “Inter abbandonata da Inzaghi, per Chivu occasione della vita. Ma credo che…”- immagine 3
Getty Images

"Era partito molto bene con un netto 5-0 contro uno spento Torino, ma l’inciampo con l’Udinese è diventato pericoloso per lo stesso Chivu che non può permettersi un’altra caduta. Purtroppo penso che i nerazzurri stiano attraversando un momento di condizione fisica, in alcuni importanti giocatori, non ideale, come abbiamo notato anche in Nazionale".

(Fonte: La Stampa)

Leggi anche
Capello: “Un colpo Inter mi piace tantissimo! Due big non ci sono di testa. E c’è un...
TS – Arriva la Juve, l’Ital-Inter ha uno stato di salute incerto. Chivu aspetta il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA