Parlando del derby d'Italia tra Juventus e Inter su La Stampa, Marco Tardelli, doppio ex della sfida, ha fatto questa analisi sul momento dei nerazzurri:

"I milanesi, inaspettatamente, sono stati abbandonati dal loro allenatore Simone Inzaghi, che ha lasciato i nerazzurri in grande difficoltà. Beppe Marotta è riuscito senza paura a sostituirlo con il giovane Chivu che ha la grande occasione della vita".