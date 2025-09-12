Parlando del derby d'Italia tra Juventus e Inter su La Stampa, Marco Tardelli, doppio ex della sfida, ha fatto questa analisi sul momento dei nerazzurri:
Tardelli: “Inter abbandonata da Inzaghi, per Chivu occasione della vita. Ma credo che…”
"I milanesi, inaspettatamente, sono stati abbandonati dal loro allenatore Simone Inzaghi, che ha lasciato i nerazzurri in grande difficoltà. Beppe Marotta è riuscito senza paura a sostituirlo con il giovane Chivu che ha la grande occasione della vita".
"Era partito molto bene con un netto 5-0 contro uno spento Torino, ma l’inciampo con l’Udinese è diventato pericoloso per lo stesso Chivu che non può permettersi un’altra caduta. Purtroppo penso che i nerazzurri stiano attraversando un momento di condizione fisica, in alcuni importanti giocatori, non ideale, come abbiamo notato anche in Nazionale".
(Fonte: La Stampa)
