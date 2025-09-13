Il tecnico dell'Inter ha praticamente scelto la formazione che questa sera sfiderà la Juve. Possibile sorpresa in fascia

Andrea Della Sala Redattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 08:02)

L'Inter scenderà in campo questa sera all'Allianz Stadium contro la Juventus di Tudor. Il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha tutta la rosa a disposizione e potrà scegliere senza problema l'undici migliore. Non ci saranno rivoluzioni, come annunciato dal tecnico in conferenza stampa, ma Chivu ha ancora un paio di dubbi per la formazione iniziale.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, "Dalle scelte di oggi capiremo se la sua idea è affidarsi ai vecchi dello spogliatoio, tipo Mkhitaryan, o se insistere sui nuovi tipo Sucic. L’altro dubbio è tra Dimarco e Carlos Augusto a sinistra. Lautaro si è allenato e dovrebbe giocare dall’inizio, come l’ultimo arrivato Akanji già promosso da Chivu".

Quindi Con Akanji ci saranno Acerbi e Bastoni. A destra Dumfries, in mezzo Barella, Calhanoglu e uno tra Sucic e Mkhitaryan con l'armeno che sembra partire favorito. A sinistra ballottaggio tra Carlos Augusto e Dimarco. Davanti la ThuLa.