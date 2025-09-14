Il secondo K.O di fila dei nerazzurri fa emergere qualche segnale negativo: la condizione di alcuni big non è al top

Alessandro De Felice Redattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 13:32)

Il Derby d’Italia si è deciso al 91’, quando Vasilije Adzic, 19 anni e alla sua prima rete in Serie A, ha illuminato l’Allianz Stadium con un destro fulminante che ha battuto Sommer. La Juventus conquista così la terza vittoria consecutiva e si porta in vetta insieme al Napoli, mentre l’Inter resta a interrogarsi sui propri limiti.

La gara, descritta dal Corriere della Sera come “un pomeriggio sulle montagne russe”, ha visto una serie di sorpassi e controsorpassi. Kelly ha aperto con un gol in velocità, seguito dalla doppietta di Calhanoglu e dal sigillo di Yildiz.

Nel finale i fratelli Thuram hanno dato spettacolo. Marcus di testa per l’Inter, Khephren per la Juve, con reazioni opposte che hanno acceso gli animi: “L’interista non esulta facendo imbestialire i suoi tifosi, lo juventino invece dà libero sfogo alla sua gioia”.

Il Corriere della Sera evidenzia le incertezze di Sommer, colpevole in almeno due occasioni, ma anche la lentezza e la scarsa condizione di uomini chiave come Lautaro, Barella e Mkhitaryan.

“L’Inter è lenta e senza elettricità, con tanti uomini importanti fuori condizione: Lautaro, stanco, dopo i viaggi intercontinentali viene sostituito dopo poco più di un’ora di niente. Anche Barella e Mkhitaryan, pedine fondamentali con Inzaghi, vanno piano. Certo, senza le incertezze gravi di Sommer (almeno due) il risultato sarebbe diverso. Ma la squadra è lontana da quella che ci aspettiamo. E non può bastare la prima mezzora della ripresa per assolverla”.

Per l’Inter di Chivu, conclude il quotidiano, si tratta della prima vera crisi di stagione:

“Chivu si trova a fare i conti con la prima crisetta nerazzurra [...]. Chivu è a metà del guado, la vecchia Inter è come smarrita e la nuova non compare”.