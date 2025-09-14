Sommer (4) non può nulla sul piattone di Kelly, ma sul tiro di Yildiz non riesce a spingersi abbastanza, mentre la conclusione di Adzic gli passa tra i guantoni: crepe da monitorare. Akanji (5) vive un debutto complicato, coinvolto nei primi due gol e spaesato. Bastoni (5,5) si propone in avanti, contribuendo all’azione dell’1-1, ma dietro manca solidità. Dumfries (5,5) sbaglia la marcatura sul primo gol e i suoi cross restano prevedibili.

Barella (5) lotta e ci prova con un tiro al volo, ma manca di idee e guizzi. Calhanoglu (7) perde palloni pesanti e la marcatura su Yildiz, ma trova un gran tiro dalla distanza e una girata magnifica. Mkhitaryan (5,5) non incide, limitandosi a un tiro impreciso e a un passo lento.