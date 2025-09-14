FC Inter 1908
Juve-Inter, polemica Thuram. CdS: “Serve più attenzione nel momento delicato”

Inter Thuram
Il francese intercettato dalle telecamere mentre scherza col fratello Khephren dopo la sconfitta dei nerazzurri
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Al termine del Derby d’Italia tra Juventus e Inter a far discutere i tifosi è stato anche un episodio subito dopo il 4-3.

Le telecamere hanno intercettato Marcus Thuram in un confronto ravvicinato con il fratello Khephren: l’attaccante nerazzurro ha sorriso portando la maglia davanti alla bocca, mentre compagni, settore ospiti e tifosi da casa erano nello sconforto più totale.

“Un pizzico di attenzione in più anche in certi episodi probabilmente aiuterebbe ad affrontare un momento delicato come questo - sottolinea il Corriere dello Sport -. Altrimenti, la maggior “fortuna negli episodi” in cui ha detto di sperare il numero 95 nerazzurro rischierebbe di non bastare a invertire la rotta”. 

