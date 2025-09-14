Al termine del Derby d’Italia tra Juventus e Inter a far discutere i tifosi è stato anche un episodio subito dopo il 4-3.

Le telecamere hanno intercettato Marcus Thuram in un confronto ravvicinato con il fratello Khephren: l’attaccante nerazzurro ha sorriso portando la maglia davanti alla bocca, mentre compagni, settore ospiti e tifosi da casa erano nello sconforto più totale.