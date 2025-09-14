I tifosi non hanno ben digerito la reazione, spontanea, di Marcus Thuram che, dopo il 4-3 di Adzic, si è mostrato sorridente assieme al fratello bianconero in mezzo al campo.
Tuttosport su Chivu: “Applausi per una sua frase in conferenza stampa”
Un'immagine apparsa anche al fischio finale molto discussa sui social sponda interista.
"Poi al fischio finale, quando l'interista sorride allo juventino. Pura normalità. Sottolineata anche da Cristian Chivu in conferenza stampa, bravissimo a stroncare ogni tipo di sterile discussione: «Thuram rideva col fratello dopo il 4-3? Non ho visto niente, non conosco il contesto. Ma smettiamola di cercare sempre la polemica, non fa bene al mondo del calcio»", scrive Tuttosport che poi elogia il tecnico interista:
"Applausi per il tecnico dell'Inter, che con una sola frase annienta il solito vespaio sui social. Lo stesso che aveva riguardato Khéphren, pizzicato a San Siro a vedere Marcus alla prima giornata contro il Toro. Chiacchiere frivole, dietrologie senza senso. La cartolina di Juve-Inter, firmata dalla famiglia Thuram, non merita storpiature. Lasciamoli liberi di essere felici alla loro maniera"
