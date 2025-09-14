2 KO in 3 gare per Chivu. “Non capitava dai tempi di Gasp. A completare il quadro…”

"La prestazione disastrosa di Sommer ha messo il punto esclamativo su un rendimento difensivo insufficiente. Avvio shock quello del romeno sulla panchina nerazzurra: era dal 2011 (con Gasperini allenatore) che l’Inter non perdeva 2 delle prime 3 partite di campionato (4-3 a Palermo e 3-1 a Novara, ko inframezzati dallo 0-0 a San Siro con la Roma), mentre, in tempi più recenti, nella seconda stagione con Luciano Spalletti l’Inter subì due sconfitte ma nelle prime 4 (1-0 a Reggio Emilia alla prima e 0-1 con il Parma alla quarta). Sei punti dalla testa sono un’Everest dopo 270’ di Serie A", scrive Tuttosport.