FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa 2 KO in 3 gare per Chivu. “Non capitava dai tempi di Gasp. A completare il quadro…”

news

2 KO in 3 gare per Chivu. “Non capitava dai tempi di Gasp. A completare il quadro…”

Inter Chivu
Inizio molto al di sotto delle attese in campionato per l'Inter che ha perso due delle prime tre partite, toccando un record negativo
Matteo Pifferi Redattore 

Inizio molto al di sotto delle attese in campionato per l'Inter che ha perso due delle prime tre partite, toccando un record negativo.

2 KO in 3 gare per Chivu. “Non capitava dai tempi di Gasp. A completare il quadro…”- immagine 2
Getty Images

"La prestazione disastrosa di Sommer ha messo il punto esclamativo su un rendimento difensivo insufficiente. Avvio shock quello del romeno sulla panchina nerazzurra: era dal 2011 (con Gasperini allenatore) che l’Inter non perdeva 2 delle prime 3 partite di campionato (4-3 a Palermo e 3-1 a Novara, ko inframezzati dallo 0-0 a San Siro con la Roma), mentre, in tempi più recenti, nella seconda stagione con Luciano Spalletti l’Inter subì due sconfitte ma nelle prime 4 (1-0 a Reggio Emilia alla prima e 0-1 con il Parma alla quarta). Sei punti dalla testa sono un’Everest dopo 270’ di Serie A", scrive Tuttosport.

2 KO in 3 gare per Chivu. “Non capitava dai tempi di Gasp. A completare il quadro…”- immagine 3

Il quotidiano, poi, aggiunge: "A completare il quadro, l’idea di doversi già sintonizzare sulla Champions e su un esordio, ad Amsterdam con l’Ajax, dove l’Inter ha l’obbligo di vincere per dare una sterzata a un inizio di stagione alquanto problematico, questo al netto del fatto che il calendario in Coppa si impennerà vertiginosamente nelle ultime quattro giornate quando Lautaro e compagni affronteranno, nell’ordine, Atletico, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund"

Leggi anche
Juventus-Inter, pagelle TS: disastro Sommer, altre tre bocciature pesanti. Bene Calha e…
Tuttosport su Chivu: “Applausi per una sua frase in conferenza stampa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA