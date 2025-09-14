Inizio molto al di sotto delle attese in campionato per l'Inter che ha perso due delle prime tre partite, toccando un record negativo.
2 KO in 3 gare per Chivu. “Non capitava dai tempi di Gasp. A completare il quadro…”
"La prestazione disastrosa di Sommer ha messo il punto esclamativo su un rendimento difensivo insufficiente. Avvio shock quello del romeno sulla panchina nerazzurra: era dal 2011 (con Gasperini allenatore) che l’Inter non perdeva 2 delle prime 3 partite di campionato (4-3 a Palermo e 3-1 a Novara, ko inframezzati dallo 0-0 a San Siro con la Roma), mentre, in tempi più recenti, nella seconda stagione con Luciano Spalletti l’Inter subì due sconfitte ma nelle prime 4 (1-0 a Reggio Emilia alla prima e 0-1 con il Parma alla quarta). Sei punti dalla testa sono un’Everest dopo 270’ di Serie A", scrive Tuttosport.
Il quotidiano, poi, aggiunge: "A completare il quadro, l’idea di doversi già sintonizzare sulla Champions e su un esordio, ad Amsterdam con l’Ajax, dove l’Inter ha l’obbligo di vincere per dare una sterzata a un inizio di stagione alquanto problematico, questo al netto del fatto che il calendario in Coppa si impennerà vertiginosamente nelle ultime quattro giornate quando Lautaro e compagni affronteranno, nell’ordine, Atletico, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund"
