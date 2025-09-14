Juventus-Inter, pagelle TS: disastro Sommer, altre tre bocciature pesanti. Bene Calha e…

Sono molto bassi i voti di Tuttosport per quanto riguarda l'Inter dopo il KO per 4-3 contro la Juventus

Matteo Pifferi Redattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 12:16)

Sono molto bassi i voti di Tuttosport per quanto riguarda l'Inter dopo il KO per 4-3 contro la Juventus. Il migliore in campo però è Calhanoglu, voto 7,5:

"Pronti via e si fa subito mangiare in testa da Yildiz, abilissimo a servire Kalulu che - per sua fortuna - sbatte contro Carlos Augusto. Dopo il gol dei bianconeri, aggiusta la mira - soprattutto nelle soluzioni corte per i compagni - per poi trovare dalla distanza con una conclusione semplicemente perfetta il gol del pari nerazzurro. Non contento, si inventa poi dal nulla un altra perla. È il Rocky dei nerazzurri: quando l’Inter prende un pugno lui ne restituisce un altro. La musica, al netto dei nuovi innesti, resta sempre la stessa: se sta bene, sono ben altri a doversi preoccupare della propria titolarità. Punto".

Voto 7 anche per Carlos Augusto e Marcus Thuram mentre sono sufficienti Acerbi, Dumfries e Zielinski. 6,5, invece, per Dimarco, autore dell'assist per il momentaneo 3-2 di Thuram. Bocciatura parziale per Bastoni e Mkhitaryan, totale (voto 5) per Akanji, Barella, Bonny e Lautaro: "Appesantito come poche volte dagli impegni con l’Argentina. Nel primo tempo la retroguardia di Tudor lo ingabbia per bene e lui si limita a smistare i palloni spalle alla porta verso gli esterni, per poi scomparire nell’oblio".

Il peggiore in campo, però, è Sommer che prende 4,5: "Non può nulla sul primo e sul terzo gol dei bianconeri. Ha responsabilità invece sul secondo dove non mostra sufficiente reattività sulla frustata da 35 metri Yildiz che, comunque, per effetto, velocità d’esecuzione e potenza rasentava una perfezione disumana. Decisamente lento sulla conclusione di Adzic che, di fatto, regala la vittoria alla squadra di Tudor"

PAGELLE TUTTOSPORT JUVENTUS-INTER 4-3 — Sommer 4,5

Akanji 5

Acerbi 6

Bastoni 5,5

Dumfries 6 (Darmian sv)

Barella 5 (Zielinski 6)

Calhanoglu 7,5 (Sucic sv)

Mkhitaryan 5,5

Carlos Augusto 7 (Dimarco 6,5)

Thuram 7

Lautaro 5 (Bonny 5)