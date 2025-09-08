FC Inter 1908
Juve, si ferma Conceicao: in dubbio per la sfida con l’Inter. Il comunicato

La Juve potrebbe dover rinunciare a Conceicao per il big match di sabato contro l'Inter. Problemi muscolare per il portoghese
La Juve potrebbe dover rinunciare a Conceicao per il big match di sabato contro l'Inter. Problemi muscolare per il portoghese, come riporta il comunicato della federazione portoghese.

"Problemi muscolari per Francisco Conceição. Il giocatore è stato dimesso questo pomeriggio dal ritiro della nazionale portoghese a Budapest. Il giocatore ha accusato fastidi muscolari ed è stato dichiarato non idoneo per la partita contro l'Ungheria dallo staff sanitario della nazionale portoghese".

