Andrea Della Sala Redattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 09:46)

Il responsabile della Can Gianluca Rocchi ha condannato l'errore del direttore La Penna in Inter-Juve. Ci sarà un lungo stop per l'arbitro del derby d'Italia

"Gianluca Rocchi apre a pensieri, parole, opere e ammissioni. La borsa da trasferta di Federico La Penna, invece, resterà chiusa per un po’ di settimane, un mese circa. Questa è la sintesi di un sabato sera in cui la febbre è salita altissima. Il designatore della Can A e B ha preso le virgolette che aveva nella testa e le ha diffuse urbi et orbi: «Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla». Qui il discorso si amplia ma resta il fatto, per ora, che il direttore di gara di Inter-Juve — quello del giallo-abbaglio a Kalulu mentre Bastoni esultava dopo aver simulato in maniera netta — resterà fermo circa un mesetto: ovviamente non ha passato una bella serata, né in campo né tantomeno ieri. Il lungo periodo di panchina sarà anche un modo per proteggerlo, pensano all’Aia", spiega La Gazzetta dello Sport.

"I vertici arbitrali hanno preso ovviamente malissimo l’errore marchiano del secondo giallo (sul quale, si sa, oggi il Var non può intervenire) ma hanno anche evidenziato che nonostante avesse capito in tutti i modi di aver preso un abbaglio, La Penna ha condotto un secondo tempo più che sufficiente. Lo stop sarà lungo ma non fino alla fine della stagione. Un abbaglio che comunque pesa e che porterà l’Ifab a ritoccare il protocollo nella prossima Assemblea di Cardiff, sabato 28 febbraio. La lotta alla simulazione è una battaglia iniziata da tempo e andrà ancora avanti. L’errore di La Penna ha avuto quasi lo stesso peso — nella mente dei vertici arbitrali e di Rocchi — del fastidio provato davanti all’ennesima simulazione. Una volta si utilizzava la prova televisiva, oggi non più: anche per questo l’apertura al Var in caso di secondo giallo errato sarà resa operativa a fine febbraio e per il Mondiale. Il mondo arbitrale auspicherebbe il ritorno alla prova tv, ma oggi non funziona così. La cura, insomma, deve nascere dal campo e dalla responsabilità di ognuno".

"Intanto quel giallo resta lì e fa un rumore enorme, in tutto il mondo: al momento dell’episodio Locatelli, il capitano, avrebbe parlato subito con La Penna. «Guarda che Kalulu dice che non l’ha toccato!», questo sarebbe stato il virgolettato del graduato. Per quel che riguarda eventuali squalifiche conterà anche il referto dell’arbitro: e di cose ne sono capitate nei corridoi di San Siro...", aggiunge Gazzetta