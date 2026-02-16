"Siamo sinceri: se Gattuso dovesse depennare tutti quelli che ingannano l’arbitro, si tuffano, chiedono un fallo laterale che non c’è, probabilmente non riuscirebbe neanche a schierare undici titolari. Scene frequentissime del nostro campionato. Certo il fattaccio di San Siro è più grave di altri casi: intanto si tratta di una sanzione invertita perché sarebbe stata l’Inter a giocare in dieci, e poi per il brutto e antisportivo gesto dell’esultanza che aggiunge la beffa al danno", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Però meglio chiarire subito una cosa: Bastoni non sarà “tagliato” dalle convocazioni dei playoff per questo motivo, non esiste un codice etico come ai tempi di Prandelli. Soltanto se l’Inter decidesse di “punire” il giocatore l’eventualità sarebbe presa in considerazione, ma trattasi di pura ipotesi. Piuttosto, quello che preoccupa anche la Figc è il danno d’immagine per tutto il calcio che già non gode di salute di ferro. Sistemato – si spera – il protocollo del Var a fine mese, forse sarebbe il caso di aggiornare la prova tv, unico strumento efficace e con effetto deterrente su furbi e affini: se si può cambiare il protocollo Var, perché non aggiornare la prova tv?", sottolinea il quotidiano.