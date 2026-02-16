Non passeranno inosservate le urla e gli insulti perpetrati dai dirigenti della Juventus all'indirizzo dell'arbitro La Penna all'intervallo della partita contro l'Inter. A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport:
Juve, sanzioni pesanti per Comolli e Chiellini: “Urla anche nel tunnel. Spalletti avrebbe…”
"Di sicuro quello che è accaduto nel tunnel, aggravato dalle dichiarazioni post partita, avrà uno strascico dal Giudice Sportivo. La reazione dell’amministratore delegato Comolli, che tenta il faccia a faccia con La Penna ma viene fermato da Spalletti, che spinge via anche Chiellini (le immagini sono immediatamente circolate sul web) è finita non solo sul referto dell’arbitro (che si annuncia particolarmente corposo), ma anche in quello della Procura federale, i cui rappresentanti erano presenti sul posto e avrebbero descritto minuziosamente tutto ciò che è successo".
"Non è difficile immaginare che ci saranno sanzioni particolarmente pesanti nei confronti dei dirigenti bianconeri: lo scambio di “vedute” sarebbe peraltro proseguito nel tunnel che porta agli spogliatoi, Spalletti e un giocatore avrebbero continuato a fare da pacieri, pur manifestando la loro irritazione. Un episodio non particolarmente edificante lontano dai telefonini dei tifosi, ma non dagli occhi degli 007 federali".
(Fonte: Corriere dello Sport)
