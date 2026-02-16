"Di sicuro quello che è accaduto nel tunnel, aggravato dalle dichiarazioni post partita, avrà uno strascico dal Giudice Sportivo. La reazione dell’amministratore delegato Comolli, che tenta il faccia a faccia con La Penna ma viene fermato da Spalletti, che spinge via anche Chiellini (le immagini sono immediatamente circolate sul web) è finita non solo sul referto dell’arbitro (che si annuncia particolarmente corposo), ma anche in quello della Procura federale, i cui rappresentanti erano presenti sul posto e avrebbero descritto minuziosamente tutto ciò che è successo".