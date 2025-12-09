Anche il quotidiano Il Giornale parla di Inter-Liverpool , una gara che alza il livello, un altro test insomma. Ieri Cristian Chivu ha rivendicato il suo diritto di non aver bisogno di certificati ma soprattutto di punti. A volte vittorie e sconfitte non dicono tutti su una partita, ma sulla concretezza dei punti fatti nessuno può dire a. E allora il mister è pronto per un nuovo ostacolo da superare.

"Altro test per la squadra e l'allenatore - scrive il quotidiano - ingiusto forse. È come se Chivu dovesse fare ogni volta vedere quanto è bravo. Nemmeno poi fosse lui a calciare i rigori. Soprattutto è come se le due finali raggiunte negli ultimi tre anni non fossero bastate a rimettere l'Inter tra le grandi d'Europa, quelle squadre che possono perdere qualche partita senza perderne il titolo. Il Liverpool per esempio quest'anno ha perso più dell'Inter, ha tre punti in meno nel maxi girone della CL, è molto indietro in Premier League, a meno dieci dall'Arsenal, arriva a Milano senza Salah, si è appena fatta rimontare due gol dal Leeds, ma incute timore già solo dal nome, questo nonostante l'Inter arrivi dalla vittoria con il Como in una gara dominata e dopo che Chivu ha rifilato una sonora lezione al rampante Fabregas".