Anche il quotidiano Il Giornale parla di Inter-Liverpool, una gara che alza il livello, un altro test insomma. Ieri Cristian Chivu ha rivendicato il suo diritto di non aver bisogno di certificati ma soprattutto di punti. A volte vittorie e sconfitte non dicono tutti su una partita, ma sulla concretezza dei punti fatti nessuno può dire a. E allora il mister è pronto per un nuovo ostacolo da superare.
Il Giornale – Inter-Liverpool, altro test per Chivu: ingiusto forse. Nelle sue parole un riconoscimento
"Altro test per la squadra e l'allenatore - scrive il quotidiano - ingiusto forse. È come se Chivu dovesse fare ogni volta vedere quanto è bravo. Nemmeno poi fosse lui a calciare i rigori. Soprattutto è come se le due finali raggiunte negli ultimi tre anni non fossero bastate a rimettere l'Inter tra le grandi d'Europa, quelle squadre che possono perdere qualche partita senza perderne il titolo. Il Liverpool per esempio quest'anno ha perso più dell'Inter, ha tre punti in meno nel maxi girone della CL, è molto indietro in Premier League, a meno dieci dall'Arsenal, arriva a Milano senza Salah, si è appena fatta rimontare due gol dal Leeds, ma incute timore già solo dal nome, questo nonostante l'Inter arrivi dalla vittoria con il Como in una gara dominata e dopo che Chivu ha rifilato una sonora lezione al rampante Fabregas".
"«La mia idea di lavoro è costruire ponti, non muri»: nelle parole di Chivu c’è il riconoscimento all’eredità di Inzaghi, che proprio in un’amara vittoria col Liverpool (marzo ’22, gol di Lautaro) mise le fondamenta della sua Inter europea", si legge ancora su Il Giornale.
Questa sera il dubbio è a destra tra Carlos Augusto e Luis Henrique ("Potrebbe essere un rischio fargli giocare la quarta partita consecutiva dopo mesi di nulla", scrive il quotidiano). L'Inter non ha fatto ritiro anche questa volta dato l'orario della partita. "Il Liverpool è una di quelle rivali che dovrebbe andare a genio all'Inter perché attacca e non aspetta. L'obiettivo è un posticino agli ottavi evitando i play-off".
(Fonte: Il Giornale)
