Una vera e propria corsa contro il tempo. Lautaro Martinez non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca, e proverà fino all'ultimo a recuperare per essere in campo martedì sera a San Siro contro il Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League. L'Inter lo aspetta, combattuta tra la necessità di avere il proprio capitano in prima linea e il rischio di un eventuale peggioramento delle sue condizioni fisiche. La Gazzetta dello Sport, tuttavia, crede nel recupero dell'attaccante argentino: "Sarebbe tutt'altra faccenda affrontare con Lautaro in trincea un'altra battaglia estrema contro gli infernali palleggiatori blaugrana e il giovane incantatore di serpenti Lamine".