Il giorno del big match di San Siro è arrivato: i nerazzurri sognano una vittoria che permetterebbe di allugare e dare un segnale

Fabio Alampi Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 09:13)

Il giorno di Inter-Napoli è finalmente arrivato. Un big match ancora non decisivo, ma che potrà dire molto sulle sorti del campionato, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Le due squadre che hanno vinto quattro degli ultimi cinque scudetti, la prima contro i campioni in carica, Barella in faccia a McTominay, Lautaro contro Hojlund, mister e dirigenti reduci dalla zuffa «Favorito sarai tu!», la maestosità di San Siro. Un Inter-Napoli da all you can eat . L'etichetta giusta ce l'ha messa Cristian Chivu, visto che Antonio Conte ha dato un turno di riposo alla sua vis oratoria: «Una partita che può indirizzare il campionato». È proprio così".

"Alla prima di ritorno non esistono sentenze definitive, ma se l'Inter si portasse a +7 sui campioni in carica, non sarebbe banale. Uno sfregio alla classifica, a prescindere dal Milan. Per dire, l'ultima volta che i nerazzurri hanno avuto almeno 7 punti di vantaggio sul Napoli, è stata alla fine del torneo 2023-24, dominato dai milanesi che finora hanno vinto 14 partite su 18. Solo quattro volte ne hanno raccolte 15 in 19 e in tutti e quattro i casi hanno poi vinto lo scudetto. Insomma, un successo sul Napoli, atteso in A da oltre 700 giorni (Napoli-Inter 0-3, 3-12-23), calare il Settebello, darebbe una spinta turbo a Chivu, anche perché vede poi stendersi davanti a sé una serie di partite che sembra la pista di decollo di Linate: Lecce (recupero), Udinese, Pisa, Cremonese, Sassuolo, prima di ospitare la Juve".

"Al contrario, il Napoli non può permettersi un altro stop. Conta già 7 sconfitte, in tutte le manifestazioni, 2 in più di quelle subite nelle 41 partite della stagione scorsa. Dopo la traumatica sconfitta di Bologna, Conte ha compiuto un capolavoro a tirare su la cloche del Napoli a un metro dallo schianto. Ha cambiato modulo, uomini, ha trionfato nella Supercoppa e ha riportato in quota le ambizioni azzurre. Cadere a San Siro, quattro giorni dopo il sofferto pareggio col Verona, vorrebbe dire tornare tra le nuvole nere. Ma il nemico non si chiama solo Inter, c'è quell'altro che ha infierito sulla ciurma di Conte da inizio stagione: la malasorte degli infortuni".