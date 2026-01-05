FC Inter 1908
GdS: “Inter, con Lautaro così non ce n’è per nessuno. Zielinski, è lui il titolare”

GdS: “Inter, con Lautaro così non ce n’è per nessuno. Zielinski, è lui il titolare” - immagine 1
L'Inter brilla contro il Bologna e merita ampiamente la vittoria. Da sottolineare le prestazione della ThuLa e di Zielinski
L'Inter brilla contro il Bologna e merita ampiamente la vittoria. Da sottolineare le prestazione della ThuLa e di Zielinski:

"La costanza e la stabilità possono diventare bellezza travolgente. Mai Cristian Chivu aveva scelto per due partite di fila la stessa formazione. Bene: dall’Atalanta al Bologna, passando dal vecchio al nuovo anno, ha scoperto con gli stessi uomini un’Inter micidiale e anche divertente. Forse la migliore della sua gestione per la continuità dentro alla partita. Cambierà ancora, perché niente è definitivo in una stagione piena di impegni e di difficoltà. Ma se Zielinski è questo, il titolare a centrocampo è lui. Se Lautaro gioca a questi livelli, non ce n’è per nessuno. Se Thuram accende il gioco con i suoi flash da fuoriclasse, le difese avversarie si sbriciolano", analizza La Gazzetta dello Sport.

"La vittoria, la quinta consecutiva in campionato, avrebbe assunto proporzioni enormi se Ravaglia, il secondo portiere del Bologna già decisivo a Riad, non avesse parato l’impossibile: undici tiri nello specchio della porta. Davvero una grande serata, che restituisce all’Inter il primato rafforzandone l’autosima. Chivu non può che applaudire i suoi, che per la seconda settimana di fila hanno giocato dopo Milan e Napoli eppure hanno reagito con l’atteggiamento di chi non teme confronti nella corsa scudetto. Abbattere il tabù Bologna è un’ottima premessa nella settimana che si concluderà con lo scontro diretto contro Antonio Conte, domenica prossima a San Siro", aggiunge Gazzetta.

