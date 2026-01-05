"La costanza e la stabilità possono diventare bellezza travolgente. Mai Cristian Chivu aveva scelto per due partite di fila la stessa formazione. Bene: dall’Atalanta al Bologna, passando dal vecchio al nuovo anno, ha scoperto con gli stessi uomini un’Inter micidiale e anche divertente. Forse la migliore della sua gestione per la continuità dentro alla partita. Cambierà ancora, perché niente è definitivo in una stagione piena di impegni e di difficoltà. Ma se Zielinski è questo, il titolare a centrocampo è lui. Se Lautaro gioca a questi livelli, non ce n’è per nessuno. Se Thuram accende il gioco con i suoi flash da fuoriclasse, le difese avversarie si sbriciolano", analizza La Gazzetta dello Sport.