Il quotidiano analizza la vittoria per tre a uno contro il Bologna e parla della squadra di Chivu e di quanto sia riuscita a creare

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 16:32)

"Non è stata solo una replica al Milan per riprendersi la testa della classifica. L'Inter è andata oltre allestendo una sontuosa dimostrazione di superiorità a San Siro nei confronti del bollogna. I tre gol certificano un controllo assoluto della gara e il divario avrebbe potuto essere ancora più ampio senza le parate di Ravaglia che ha approfittato dell'imprecisione degli attaccanti di Chivu. È l'unico neo della prestazione nerazzurra: dover sempre creare tantissimo prima di ottenere la sicurezza e blindare i tre punti". Così il quotidiano La Stampa racconta l'ultima vittoria dell'Inter.

Il gol di Zielinski sublima il primo tempo perfetto dell'Inter che è "travolgente quando esprime questa manovra corale che utilizza la spinta di ogni elemento". "L'Inter che attende di chiudere l'ingaggio di Cancelo con il Barcellona al momento freddo sul portoghese" ha giocato creando a ripetizione. Lautaro segna il raddoppio, Thuram suggella la vittoria, unico brivido il gol nel finale di Castro, ma arrivato troppo tardi. "Il dominio precedente è stato troppo netto per essere messo in discussione", conclude il giornale torinese.

Per La Stampa due prestazioni sono da mettere in evidenza, quella diZielinskicon un 7,5: "Il gol premia il centrocampista che da qualche settimana ha preso in mano la manovra con classe e precisione" e il 6 di Luis Henrique: "Sempre ordinaria amministrazione. Non vince la timidezza nemmeno in questa serata di dominio assoluto".

(Fonte: La Stampa)