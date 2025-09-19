Inter, ecco come stanno Lautaro e Darmian. “L’obiettivo del Toro è…”

Le buone notizie non riguardano solo il match contro l’Ajax, visto che vanno verso il recupero sia Lautaro sia Darmian

Matteo Pifferi Redattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 16:32)

"Con il sorriso ritrovato dopo il successo di Amsterdam, l’Inter può guardare con fiducia alla sfida di domenica sera contro il Sassuolo. Le buone notizie non riguardano solo il match contro l’Ajax, visto che vanno verso il recupero sia Lautaro sia Darmian, non arruolabili per l'esordio stagionale in Champions, ma le cui condizioni fisiche continuano a migliorare e fanno ben sperare". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulle condizioni di Lautaro e Darmian.

I due sono attesi in gruppo nella giornata di oggi. "Il Toro scalpita con l’obiettivo di riprendersi il posto in attacco e ieri si è allenato in palestra per smaltire del tutto i fastidi alla schiena che l'hanno condizionato negli ultimi giorni. Fin qui in campionato il centravanti argentino è sempre partito titolare, ma solo contro l’Udinese è rimasto in campo fino alla fine mentre è stato sostituito nella ripresa contro Torino e Juventus", ricorda il Corsport.

Darmian non è stato a disposizione per il match contro l'Ajax causa lombalgia e ieri ha fatto un personalizzato. Il suo recupero è importante per Chivu, che potrà avere così più scelta in vista del match col Sassuolo di domenica sera.