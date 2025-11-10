Vittoria importante per l'Inter che si prende la testa della classifica. Questi i giudizi de La Gazzetta dello Sport sui giocatori nerazzurri:
GdS – Lautaro geniale, tiro non sense. Calhanoglu architetto, Dimarco fa gol e Dumfries…
Lautaro 7,5 - "Geniale. Distorce la chitarra per suonare l’accordo giusto: quel tiro accarezzato con il corpo indietro è un meraviglioso non sense".
Bonny 7 - "Di fisico o di tecnica, ha la capacità di tenere incollati i palloni addosso. Viene premiato dalla disciplina con il gol della comodità".
Calhanoglu 7 - "Architetto quasi impeccabile, ancora una volta. Mai pressato, arreda la partita con schizzi di classe. San Siro lo omaggia dopo il cambio".
Dimarco 7 - "Riferimento costante sulla sinistra, martella per destabilizzare la Lazio. L’assist tracciato sull’erba per il 2-0 sembra un gol. Attento nei recuperi".
Dumfries 5,5 - "Zaccagni lo manda spesso in tilt: viene ammonito a inizio ripresa consigliando a Chivu di sostituirlo. E’ improduttivo e un po’ lezioso anche in attacco".
