"Il vento crea un contesto in cui è complesso giocare a calcio e una squadra che tende a farlo come l'Inter potrebbe andare nel panico. Potrebbe ritrovarsi senza l'unica via per arrivare al risultato, ma non è l'unica via che conosce. È la preferita ma ce ne sono altre". Il quotidiano Libero, un po' come ha fatto Cambiasso nel commento post partita su Sky, parla di una squadra che non ha un solo modo per vincere.