Lautaro Martinez ad un passo da un altro record. L'attaccante interista è arrivato a quota 9 gol in campionato con la maglia dell'Inter e gliene basta uno per toccare la doppia cifra per il sesto anno consecutivo.

"Quel 10 ce l’ha scritto sulle spalle e con lo stesso numero Lautaro Martinez può scrivere l’ennesimo nuovo capitolo nella storia dell’Inter: un gol ancora e la quella attuale diventerà la sesta stagione di Serie A in doppia cifra da nerazzurro. Tra gli stranieri dell’Inter non ci è mai riuscito nessuno: Istvan Nyers, ala degli scudetti del Dopoguerra, e Mauro Icardi, connazionale di Lautaro che con lui ha condiviso la prima stagione del Toro a Milano, si sono fermati a cinque, proprio come Martinez. Il capitano nerazzurro in questo campionato è a quota 9 e prepara il sorpasso. Inutile ricordare che riuscirci domenica, nel derby di Italia in casa della Juve, sarebbe speciale, anche perché il pensiero di Lautaro sull’argomento è noto: «Quando arrivano i gol e l’Inter vince, la felicità è doppia. Io lavoro con l’obiettivo di aiutare i miei compagni e tutta la squadra», ha detto e ripeterebbe adesso l’argentino", spiega La Gazzetta dello Sport.