Il tg sportivo dedica un servizio al giocatore argentino di cui la squadra sta sentendo la mancanza: atteso il suo rientro, ma senza rischi

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 21:22)

Un mese senza Lautaro Martinez. Dall'andata con il Bodo fino ad oggi Chivu e l'Inter hanno dovuto fare a meno del loro capitano. "Un leader carismatico, l'unico capace di trasmettere la carica extra con l'esempio più che con le parole. Risultato per i nerazzurri meno garra e meno potenza realizzativa in zona gol. 18 gol totali in stagione, 14 in Serie A". Ne parla SportMediaset in un servizio dedicato al giocatore e al momento di calo che l'Inter sta vivendo anche se è prima in classifica.

"La corsa scudetto che dopo le partite con Lecce e Genoa senza di lui non si era arrestata nonostante l'apporto nullo dei suoi compagni di reparto, ha subito un pericoloso rallentamento tra derby e Atalanta quando ha almeno segnato una punta, Esposito. Forse un segno: è il partner ideale di Lautaro. Di sicuro i numeri di Thuram e Bonny non mentono, il primo non segna dall'8 febbraio, il secondo dal 23 gennaio", continuano dal tg sportivo.

"Così - conclude il servizio firmato da Massimo Veronelli - si spiega la fatica dell'ultimo mese senza il diez con un bilancio deficitario in tutte le competizioni, nei risultati e nella produzione offensiva. Dati che spronano l'argentino a fare di tutto per farsi rivedere al Franchi di Firenze almeno in panchina perché la versione del Lautaro tifoso, sempre presente in tribuna e vicino ai suoi compagni, aiuta ma non risolve i problemi".

(Fonte: SM)