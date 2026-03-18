"Mi aspetto una partita difficilissima per la Fiorentina ma spero che lo sia anche per l'Inter del mio amico Chivu. Vorrei vedere l'Inter in difficoltà perché Firenze ha bisogno di una conferma dopo la vittoria di Cremona. Ma sono sincero, sarà molto molto dura. Perché l'Inter è una macchina da guerra, è la squadra più forte del campionato, ha giocatori importanti e un allenatore che conosce bene l'ambiente".