Ancora una volta Lautaro Martinez tornerà dall'Argentina solamente poche ore prima di una gara ufficiale dell'Inter, in questo caso il sentitissimo derby d'Italia contro la Juventus. Pochissimo tempo per preparare la sfida e per smaltire le scorie del lungo viaggio, ma per il capitano nerazzurro non è di certo una novità. Anzi, in passato ha già dimostrato di saper essere decisivo nonostante tutto questo. Così scrive Tuttosport: "Questi impegni rappresentano la consueta fonte di ansia per l'Inter e i suoi tifosi. Primo fra tutti, Cristian Chivu, che spera di poter contare a tutti gli effetti sul proprio bomber nel suo primo derby d'Italia da allenatore".

"I precedenti, però, confortano Chivu: quando ha potuto, Lautaro non si è mai tirato indietro in queste occasioni. [...] In precedenza, era partito titolare, peraltro decidendo la partita con un gol, nell'1-0 interno sulla Roma, pochi giorni dopo esser stato protagonista - gol e assist - con la Bolivia, a ottobre. Sempre nello scorso campionato, a settembre, era in campo dal primo minuto nell'1-1 con il Monza, sempre dopo aver difeso i colori dell'Argentina. La case history in tal senso è piuttosto solida, e coinvolge anche l'incrocio con la Juventus: nella Serie A 2023/2024, dopo il doppio impegno di novembre con Uruguay e Brasile, Lautaro non solo giocò dal 1' con i bianconeri, ma andò anche in rete nel pareggio per 1-1 tra Allegri e Inzaghi. Nello stesso campionato, del resto, aveva segnato al Torino dopo la sosta di ottobre, mentre dopo quella di settembre aveva sfornato due assist con il Milan".