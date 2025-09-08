"Per quanto si è visto contro l’Udinese, in effetti, Calhanoglu è sembrato assai lontano dalla migliore versione di se stesso. Se poi la partita povera dipendesse dall’incertezza sul mercato, che in Turchia gli avrebbe permesso di traslocare anche a settembre (fino al 12), è impossibile stabilirlo. E’ invece immaginabile che il suo umore di ritorno dalla nazionale non sia allegro: ieri è stato travolto dalla Spagna a Konya ed è stato sostituito da Montella sul risultato di 0-6. Ad ogni modo adesso proverà a dimostrare di essere ancora coinvolto nelle vicende dell’Inter. Sotto questo aspetto il calendario gli propone due partite ideali per innaffiare gli stimoli, tra Juventus e Ajax, tra campionato e Champions. In pochi giorni Calhanoglu ha l’occasione di allontanare con i fatti ogni mugugno, dentro a serate che trasmettono emozione anche al più algido dei calciatori. Allo Stadium peraltro ha griffato l’ultima vittoria dell’Inter, tre anni fa, attraverso un rigore ripetuto: il primo era stato parato da Szczesny".