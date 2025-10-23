FC Inter 1908
Inter, Thuram salta anche il Napoli: il piano di recupero e la data di rientro

L'attaccante francese, che non scende in campo dal 30 settembre, deve recuperare dal problema al bicipite femorale
Fabio Alampi Redattore 

Ancora niente da fare per Marcus Thuram: l'attaccante francese è ancora alle prese con l'infortunio rimediato il 30 settembre contro lo Slavia Praga, e salterà così il big match in programma sabato contro il Napoli. Una brutta tegola per l'Inter, con Chivu che chiederà uno sforzo ulteriore a Lautaro Martinez.

Ma quando potrà rientrare il numero 9 nerazzurro? Ne parla Tuttosport: "Al big match non prenderà parte Marcus Thuram, come ha annunciato lo stesso allenatore romeno alla vigilia della sfida all'Union Saint-Gilloise: l'attaccante francese inizierà la riatletizzazione nella giornata di lunedì, a due giorni dalla gara casalinga con la Fiorentina, e dovrebbe rivedersi a Verona dalla panchina".

