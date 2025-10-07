Dopo la partita contro Porto Rico nella notte tra lunedì e martedì, Lautaro Martinez farà rientro in Italia con l'ennesimo volo intercontinentale

A quel punto, scatterà il piano per averlo al top nella trasferta di sabato 18 all'Olimpico contro la Roma. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"La logica vuole che in questo immediato trio di gare possa sempre essere piantata la bandiera di Lautaro, che intanto si concentra sulla propria nazionale campione di tutto: in Argentina il posto in attacco è tutt’altro che sicuro in vista del Mondiale da difendere a fine stagione, un po’ perché Messi spara gli ultimi fuochi e un po’ perché Julian Alvarez sembra aver guadagnato posizioni. Stavolta arriva no due amichevoli soft, che possono aiutare Martinez a continuare la solita vena: un mese fa segnava nella penultima gara di qualificazione mondiale al Venezuela, la squadra che adesso incrocerà subito, ma in amichevole".

"È la prima partita nella notte tra venerdì e sabato alle due italiane. Poi, nella notte tra lunedì e martedì, altro test contro Portorico. In entrambi i casi, si gioca negli Stati Uniti, prima a Miami, nel regno di Leo, poi a Chicago. Tornando a Milano, anche per gli orari di atterraggio e un po’ di sano riposo, gli sarà risparmiata la seduta di mercoledì, anche perché Chivu predilige gli allenamenti mattutini. Dal giovedì seguente, però, tutto torna a girare alla stessa maniera, rigorosamente attorno al Toro".