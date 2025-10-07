Dopo la partita contro Porto Rico nella notte tra lunedì e martedì, Lautaro Martinez farà rientro in Italia con l'ennesimo volo intercontinentale. A quel punto, scatterà il piano per averlo al top nella trasferta di sabato 18 all'Olimpico contro la Roma. Scrive la Gazzetta dello Sport:
news
Lautaro, Chivu ha già un programma per averlo al top a Roma: “Gli sarà risparmiata…”
"La logica vuole che in questo immediato trio di gare possa sempre essere piantata la bandiera di Lautaro, che intanto si concentra sulla propria nazionale campione di tutto: in Argentina il posto in attacco è tutt’altro che sicuro in vista del Mondiale da difendere a fine stagione, un po’ perché Messi spara gli ultimi fuochi e un po’ perché Julian Alvarez sembra aver guadagnato posizioni. Stavolta arriva no due amichevoli soft, che possono aiutare Martinez a continuare la solita vena: un mese fa segnava nella penultima gara di qualificazione mondiale al Venezuela, la squadra che adesso incrocerà subito, ma in amichevole".
"È la prima partita nella notte tra venerdì e sabato alle due italiane. Poi, nella notte tra lunedì e martedì, altro test contro Portorico. In entrambi i casi, si gioca negli Stati Uniti, prima a Miami, nel regno di Leo, poi a Chicago. Tornando a Milano, anche per gli orari di atterraggio e un po’ di sano riposo, gli sarà risparmiata la seduta di mercoledì, anche perché Chivu predilige gli allenamenti mattutini. Dal giovedì seguente, però, tutto torna a girare alla stessa maniera, rigorosamente attorno al Toro".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA