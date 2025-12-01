Dopo aver sofferto un Pisa arrembante e ben messo in campo per circa un'ora, l'Inter riesce a vincere una partita che si stava mettendo male. E lo fa grazie a una doppietta del suo capitano Lautaro Martinez. Il Giornale lo celebra così:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Giornale: “Inter sul treno scudetto, trascina Lautaro. Presto acciufferà Boninsegna”
news
Giornale: “Inter sul treno scudetto, trascina Lautaro. Presto acciufferà Boninsegna”
Dopo aver sofferto un Pisa arrembante e ben messo in campo per circa un'ora, l'Inter riesce a vincere una partita che si stava mettendo male
"L'Inter doma il Pisa senza dominarlo, come direbbe invece lo 0-2 definitivo, e resta nei vagoni di testa del treno scudetto. Avanti c’è posto, trascina Lautaro (...). Lautaro si ritrova non solo capocannoniere del campionato, ma anche definitivamente davanti a Sandro Mazzola nella storia nerazzurra, 163 gol a 162, e chissà mai perché qualcuno al Baffo ne conta uno di meno".
"Davanti a Lautaro, restano l’inarrivabile Meazza (284), Altobelli (209) e Boninsegna, ormai nel mirino (173), questione di mesi, forse di settimane (27 in 48 partite, i gol nel 2025 del Toro)".
(Fonte: Il Giornale)
© RIPRODUZIONE RISERVATA