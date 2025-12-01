Dopo aver sofferto un Pisa arrembante e ben messo in campo per circa un'ora, l'Inter riesce a vincere una partita che si stava mettendo male

Dopo aver sofferto un Pisa arrembante e ben messo in campo per circa un'ora, l'Inter riesce a vincere una partita che si stava mettendo male. E lo fa grazie a una doppietta del suo capitano Lautaro Martinez. Il Giornale lo celebra così: