Il focus sul capitano nerazzurro che intanto corre contro il tempo per tornare prima possibile a disposizione di Chivu

Daniele Vitiello Redattore/inviato 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 10:46)

Lautaro Martinez è punto di riferimento per tutta l'Inter. Negli anni ha consolidato la sua posizione in squadra e più in generale nell'ambiente. Cosa succederà però al termine del contratto attualmente in corso? Prova a chiarire il quadro l'edizione odierna de Il Giorno:

"Lautaro e la dirigenza non hanno ancora seriamente affrontato i discorsi su un possibile rinnovo con ulteriore adeguamento, anche perché l’accordo in vigore scadrà alla soglia dei 32 anni dell’attaccante, un’età nella quale firmare un pluriennale diventa meno conveniente per una società, né è così scontato che le cifre possano essere le medesime. Come ha detto anche il diretto interessato, bisognerà valutare diversi aspetti.

Lautaro è affezionatissimo al Racing, il cui presidente è Diego Milito. La carriera tra i pro del “Toro“ è cominciata proprio subentrando dalla panchina al “Principe“. Milito è stato, quando ad Avellaneda era ancora il direttore sportivo, l’uomo che con Zanetti e Ausilio ha apparecchiato il trasferimento a Milano.

È una calamita importante verso un possibile ritorno in patria nel finale di carriera, così come lo sono i tifosi, gli amici e parenti che ne sarebbero ben contenti. Dall’altra parte, se il fisico terrà, non sarà semplice fare un passo indietro dal campionato italiano a quello argentino. In più ci sono record che Lautaro insegue. A titolo individuale: è a 171 gol, terzo all-time in nerazzurro con davanti Altobelli a 209 e Meazza a 284".