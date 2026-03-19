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Lautaro, solo Inter: “Fiorentina? Farà di tutto per scendere in campo”. Ma ad Appiano…

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Il capitano dell'Inter non è stato convocato dall'Argentina e può continuare senza problemi il percorso per rientrare dall'infortunio
Andrea Della Sala Redattore 

Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non è stato convocato dall'Argentina e può continuare senza problemi il percorso per rientrare dall'infortunio. Il Toro vuole esserci già al Franchi.

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"Lionel Scaloni ha diramato ieri la sua lista dei convocati per l’amichevole contro il Guatemala che l’Argentina giocherà il prossimo 31 marzo a Buenos Aires. La “sgambata” — occasione per celebrare Leo Messi — in programma alla Bombonera, organizzata dopo che è stata cancellata la Finalissima contro la Spagna a Doha per la guerra in Medio Oriente, Lautaro Martinez se la vedrà dalla sua casa milanese. Il nome del Toro, infatti, non compare nell’elenco del ct dell’Albiceleste che non se l’è sentita di convocare l’interista, ancora non al 100%", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"Nessun rischio insomma, Lautaro resterà a Milano e continuerà il suo percorso di recupero. Prima, però, c’è l’ultimo impegno di campionato prima dello stop della Serie A. Contro la Fiorentina, al Franchi, il capitano interista farà di tutto pur di scendere in campo anche solo una manciata di minuti. Ma ad Appiano Gentile non c’è alcuna intenzione di accelerare i tempi. Meno che mai ora, visto che nemmeno la sua Argentina lo aspetta. Il caso vuole, però, che Scaloni abbia convocato per la prima volta Tomas Palacios, compagno di Lautaro all’Inter e ora in prestito all’Estudiantes", aggiunge Gazzetta.

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