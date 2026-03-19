"Nessun rischio insomma, Lautaro resterà a Milano e continuerà il suo percorso di recupero. Prima, però, c’è l’ultimo impegno di campionato prima dello stop della Serie A. Contro la Fiorentina, al Franchi, il capitano interista farà di tutto pur di scendere in campo anche solo una manciata di minuti. Ma ad Appiano Gentile non c’è alcuna intenzione di accelerare i tempi. Meno che mai ora, visto che nemmeno la sua Argentina lo aspetta. Il caso vuole, però, che Scaloni abbia convocato per la prima volta Tomas Palacios, compagno di Lautaro all’Inter e ora in prestito all’Estudiantes", aggiunge Gazzetta.