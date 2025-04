Contro il Bayern Monaco che tenterà di rimontare il 2 a 1 subito all'andata per qualificarsi alle semifinali di Champions Simone Inzaghi dovrà schierare la migliore formazione. "E sfoderare il santino di Diego Milito , l’eroe del Triplete, che al Bayern stampò la storica doppietta nella finale di Madrid. Il Principe se la vedrà in televisione dalla sua Avellaneda, dove dallo scorso dicembre ricopre la carica di presidente dell’amato Racing Club, ma sarà presente. Non solo nei ricordi e sulle maglie dei tifosi interisti, ma anche in campo con il suo erede a guidare i nerazzurri verso un nuovo sogno. Quasi un passaggio di consegne con Lautaro Martinez, che quel 22 maggio 2010 guardò il suo idolo e connazionale Milito in tv dall’Argentina", scrive il quotidiano La Stampa.

Il cerchio

"Per chiudere il cerchio, dopo aver segnato 149 gol in 324 partite, a Lautaro manca solo la Champions. L’ha sfiorata due anni fa, perdendo la finale contro il City, e ora vuole la rivincita. Per ottenerla sta sfoderando numeri da campione in Europa. Ha già segnato 7 reti in 10 partite e si è già tolto lo sfizio di superare Milito che ne fece 6 in quella coppa magica. Non vuole, però, fermarsi sul più bello e ora insegue un record storico per l’Inter. È andato a segno nelle ultime quattro partite di Champions, aprendo le danze nella vittoria per 2-1 a Monaco di Baviera della scorsa settimana. E a quota cinque non c’è mai arrivato nessuno. E se l’appetito vien segnando, allora Lautaro può anche raggiungere sia Eto’o (8 gol nel 2010/11) che Crespo (9 nel 2002/03) nella speciale classifica dei migliori marcatori interisti in una singola edizione", sottolinea ancora il giornale torinese a proposito del calciatore nerazzurro al quale Inzaghi si affiderà anche questa sera. Insieme al santino di Milito. Ovviamente. Concretezza e fede puramente nerazzurra.