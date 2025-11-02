C'è bisogno della ThuLa, come scrive Tuttosport: "Ieri, dopo aver parlato al ragazzo, Chivu ha deciso di non convocarlo: assenza che per primo penalizza Lautaro Martinez dato che, con il compagno in campo, in stagione ha segnato esattamente il doppio dei gol (4), rispetto a quelli realizzati in sua assenza.

Non è il caso ovviamente di gettare la croce addosso a Bonny (che, tra l'altro ha regalato un assist al capitano in Inter-Cremonese) o a Esposito (il quale ha servito all'argentino il pallone della rete all'Union Saint-Gilloise), però - nonostante il rendimento ben al di sopra delle aspettative di Bonny ed Esposito - il dato dimostra come la forza d'urto della ThuLa non abbia eguali, almeno a latitudini italiane".