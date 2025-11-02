L'Inter deve ancora fare a meno di Marcus Thuram: l'attaccante francese, che non gioca dal 30 settembre, salterà anche la partita contro il Verona. Chivu lo aspetta, ma è soprattutto Lautaro che non vede l'ora di rivederlo in campo: l'argentino, numeri alla mano, senza il suo partner d'attacco preferito segna la metà.
Inter, Thuram ancora out. Lautaro aspetta di riformare la ThuLa: senza di lui segna la metà
C'è bisogno della ThuLa, come scrive Tuttosport: "Ieri, dopo aver parlato al ragazzo, Chivu ha deciso di non convocarlo: assenza che per primo penalizza Lautaro Martinez dato che, con il compagno in campo, in stagione ha segnato esattamente il doppio dei gol (4), rispetto a quelli realizzati in sua assenza.
Non è il caso ovviamente di gettare la croce addosso a Bonny (che, tra l'altro ha regalato un assist al capitano in Inter-Cremonese) o a Esposito (il quale ha servito all'argentino il pallone della rete all'Union Saint-Gilloise), però - nonostante il rendimento ben al di sopra delle aspettative di Bonny ed Esposito - il dato dimostra come la forza d'urto della ThuLa non abbia eguali, almeno a latitudini italiane".
