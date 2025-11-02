Il portiere spagnolo sarà a disposizione di Chivu a pochi giorni dal drammatico incidente costato la vita a Paolo Saibene

Fabio Alampi Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 08:16)

Un piccolo segnale di ritorno alla normalità: Josep Martinez, sfortunato protagonista pochi giorni fa dello scontro che è costato la vita all'81enne Paolo Saibene, si è rimesso a disposizione di Cristian Chivu, e quest'oggi siederà in panchina contro il Verona.

Un primo step per il portiere spagnolo, anche se servirà ancora tempo prima di poterlo rivedere in campo, come scrive Tuttosport:

"A Verona, l'Inter ritroverà Josep Martinez, a cinque giorni dall'incidente che ha portato alla morte dell'81enne Paolo Saibene a pochi km dalla Pinetina. La società nerazzurra, oltre al supporto psicologico del caso, aveva garantito all'ex Genoa massima libertà per ritrovare serenità dopo il fatto. Sin da subito Martinez - su cui, seppur come atto dovuto, pende un'indagine per omicidio stradale, per i cui sviluppi ci sarà da attendere - ha scelto di non isolarsi nella sua casa di Cerro Maggiore, per rimanere allenato e soprattutto tenersi stretta il più possibile una qualche forma di normalità".

"Oggi Martinez andrà in panchina al Bentegodi, un ulteriore segnale di ritorno alla quotidianità. Ben altro discorso potrebbe essere - condizionale d'obbligo, in una situazione così delicata e in cui è difficile interretare stati d'animo, esigenze e opportunità - rivederlo dal primo minuto in campo: non è semplice recuperare la serenità necessaria".