L’Inter supera il Sassuolo con una grande prova di forza e allunga sul Milan, in attesa del recupero col Como. Per il Corriere dello Sport il migliore in casa nerazzurra è Federico Dimarco (8): “Un’iradiddio. Prima salva sul tiro a botta sicura di Koné. Poi, dalla bandierina, mette sulla testa di Bisseck il pallone del vantaggio. Quindi, centra la traversa su punizione. E, tanto per gradire, serve l’assist a Thuram. Non contento, altro corner perfetto per Akanji”.
Sassuolo-Inter, pagelle CdS: Dimarco iradiddio, Lautaro nella storia, Muharemovic…
Sugli scudi anche Zielinski (7,5 - Ormai ha una padronanza assoluta in cabina di regia. Forse non ha l’immediatezza di Calhanoglu e qualche lettura difensiva, ma sa sempre cosa fare con il pallone e come sviluppare l’azione) e Lautaro Martinez (7 - Solito movimento ad abbassarsi, ma senza grande ispirazione. Ha il pallone giusto e fa subito centro, raggiungendo Boninsegna. Ancora più nella storia nerazzurra).
Brilla anche Akanji (7): “Nella ripresa, firma il primo gol in nerazzurro. Prima, la transizione difensiva non era stata impeccabile e lui aveva messo un paio di pezze”.
Focus anche su Muharemovic, obiettivo dei nerazzurri per la difesa della prossima stagione, che non vive una giornata memorabile con un 4 in pagella:
“Osservato speciale, in vista della prossima stagione, si fa bruciare da Thuram sul raddoppio e si dimentica Lautaro sullo 0-3. Non ha aggiunto punti alla sua candidatura”.
