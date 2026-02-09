FC Inter 1908
Sassuolo-Inter, pagelle CdS: Dimarco iradiddio, Lautaro nella storia, Muharemovic…

Voti e giudizi secondo il quotidiano all'indomani del successo per 5-0 dei nerazzurri di Chivu sul Sassuolo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter supera il Sassuolo con una grande prova di forza e allunga sul Milan, in attesa del recupero col Como. Per il Corriere dello Sport il migliore in casa nerazzurra è Federico Dimarco (8): “Un’iradiddio. Prima salva sul tiro a botta sicura di Koné. Poi, dalla bandierina, mette sulla testa di Bisseck il pallone del vantaggio. Quindi, centra la traversa su punizione. E, tanto per gradire, serve l’assist a Thuram. Non contento, altro corner perfetto per Akanji”.

Sugli scudi anche Zielinski (7,5 - Ormai ha una padronanza assoluta in cabina di regia. Forse non ha l’immediatezza di Calhanoglu e qualche lettura difensiva, ma sa sempre cosa fare con il pallone e come sviluppare l’azione) e Lautaro Martinez (7 - Solito movimento ad abbassarsi, ma senza grande ispirazione. Ha il pallone giusto e fa subito centro, raggiungendo Boninsegna. Ancora più nella storia nerazzurra).

Brilla anche Akanji (7): “Nella ripresa, firma il primo gol in nerazzurro. Prima, la transizione difensiva non era stata impeccabile e lui aveva messo un paio di pezze”.

Focus anche su Muharemovic, obiettivo dei nerazzurri per la difesa della prossima stagione, che non vive una giornata memorabile con un 4 in pagella:

“Osservato speciale, in vista della prossima stagione, si fa bruciare da Thuram sul raddoppio e si dimentica Lautaro sullo 0-3. Non ha aggiunto punti alla sua candidatura”.

