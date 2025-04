C'è la firma di Lautaro Martinez sulla qualificazione dell'Inter per le semifinali di Champions League. Una firma bella grande, chiara e luminosa, e non solo per i gol segnati contro il Bayern Monaco: l'attaccante argentino si è caricato la squadra sulle spalle, da vero capitano, e ha fatto letteralmente impazzire i tedeschi. Il Corriere dello Sport non usa giri di parole: "Sei gol nelle ultime cinque, firmando sempre il tabellino dei marcatori. Lautaro Martinez è il simbolo dell'Inter che passa il turno contro il Bayern Monaco".