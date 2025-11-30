Dopo due sconfitte consecutive, l'Inter è tornata alla vittoria. In un campo ostico come quello del Pisa, la squadra nerazzurra è stata trascinata dal suo capitano, Lautaro Martinez.
In un campo ostico come quello del Pisa, la squadra nerazzurra è stata trascinata dal suo capitano
L'attaccante argentino è stato protagonista assoluto della gara grazie a una doppietta che ha permesso all'Inter di tornare alla vittoria. In Serie A una doppietta dell'attaccante argentino non arrivava dal settembre del 2024 a Udine contro l'Udinese. Ne aveva segnato una due mesi fa in Champions League, contro lo Slavia Praga.
