FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, Pisa battuto grazie a Lautaro. In A una doppietta del Toro mancava da più di un anno

ultimora

Inter, Pisa battuto grazie a Lautaro. In A una doppietta del Toro mancava da più di un anno

Inter, Pisa battuto grazie a Lautaro. In A una doppietta del Toro mancava da più di un anno - immagine 1
In un campo ostico come quello del Pisa, la squadra nerazzurra è stata trascinata dal suo capitano
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter, Pisa battuto grazie a Lautaro. In A una doppietta del Toro mancava da più di un anno- immagine 2
Getty Images

Dopo due sconfitte consecutive, l'Inter è tornata alla vittoria. In un campo ostico come quello del Pisa, la squadra nerazzurra è stata trascinata dal suo capitano, Lautaro Martinez.

Inter, Pisa battuto grazie a Lautaro. In A una doppietta del Toro mancava da più di un anno- immagine 3
PISA, ITALY - NOVEMBER 30: Lautaro Martinez of FC Internazionale celebrates with Pio Esposito after scoring the goal during the Serie A match between Pisa SC and FC Internazionale at Arena Garibaldi on November 30, 2025 in Pisa, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

L'attaccante argentino è stato protagonista assoluto della gara grazie a una doppietta che ha permesso all'Inter di tornare alla vittoria. In Serie A una doppietta dell'attaccante argentino non arrivava dal settembre del 2024 a Udine contro l'Udinese. Ne aveva segnato una due mesi fa in Champions League, contro lo Slavia Praga.

Leggi anche
CorSera – Pisa-Inter, pagelle: Lautaro di rabbia, Esposito decisivo. Diouf e Luis...
Scuffet: “Per almeno un’ora alla pari con l’Inter. Quando affronti le grandi squadre...

© RIPRODUZIONE RISERVATA