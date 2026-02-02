Il focus sulla prestazione del capitano nerazzurro che ha dato un grande apporto anche al di là del gol

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 23:16)

Il suo l'ha fatto, ancora una volta. E anche abbondantemente. Lautaro Martinez ha messo in discesa Cremonese-Inter, ma non si è fermato al gol. Sulla sua prestazione è tornato anche il Corriere dello Sport di questa mattina:

"Ha incornato alla perfezione, spedendo la palla alle spalle del suo ex compagno di squadra Emil Audero e annientando le speranze di Vardy e compagni di regalarsi un sussulto per uscire dal tunnel dell’ultimo periodo. Ma la partita del capitano dell’Inter non è stata soltanto cattiveria e istinto.

Ci ha messo sicuramente tanto sacrificio, come di consueto, assicurandosi che gli avversari non agissero indisturbati e allo stesso tempo che ogni compagno avesse in lui l’opportunità di uno scarico in più. I 74’ dello Zini sono sembrati l’ennesimo tango passionale, abbinando qualità a sostanza, arricchito da giocate solo apparentemente leziose. Ha preso per mano l’Inter e l’ha condotta fino ai tre punti che consolidano la vetta".