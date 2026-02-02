FC Inter 1908
CdS – Lautaro, ennesimo tango passionale: anche a Cremona ha preso per mano l’Inter

Il focus sulla prestazione del capitano nerazzurro che ha dato un grande apporto anche al di là del gol
Daniele Vitiello
Il suo l'ha fatto, ancora una volta. E anche abbondantemente. Lautaro Martinez ha messo in discesa Cremonese-Inter, ma non si è fermato al gol. Sulla sua prestazione è tornato anche il Corriere dello Sport di questa mattina:

"Ha incornato alla perfezione, spedendo la palla alle spalle del suo ex compagno di squadra Emil Audero e annientando le speranze di Vardy e compagni di regalarsi un sussulto per uscire dal tunnel dell’ultimo periodo. Ma la partita del capitano dell’Inter non è stata soltanto cattiveria e istinto.

Ci ha messo sicuramente tanto sacrificio, come di consueto, assicurandosi che gli avversari non agissero indisturbati e allo stesso tempo che ogni compagno avesse in lui l’opportunità di uno scarico in più. I 74’ dello Zini sono sembrati l’ennesimo tango passionale, abbinando qualità a sostanza, arricchito da giocate solo apparentemente leziose. Ha preso per mano l’Inter e l’ha condotta fino ai tre punti che consolidano la vetta".

